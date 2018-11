Frontale aanval op filemonster

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zet ook een belangrijke stap voor een nieuwe brug of tunnel ten zuiden van Rotterdam.

De VVD-bewindsvrouw trekt nog eens tachtig miljoen euro extra uit om de wens van vele automobilisten en truckers in vervulling te laten gaan: een vierbaans A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. Het project maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen om Nederland beter bereikbaar te maken.

Ook in Rotterdam kan de vlag uit. Van Nieuwenhuizen geeft het startschot voor de zogeheten verkenning naar een nieuwe brug of tunnel. „Er is eindeloos over gediscussieerd en nu is de knoop doorgehakt: er komt er sowieso een.”

De verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Den Haag wordt als het aan de minister ligt vier jaar vervroegd. De operatie staat nu gepland voor 2028, maar de VVD-bewindsvrouw geeft gehoor aan de oproep om haast te maken. „Als we er de turbo opzetten denk ik dat het zou moeten kunnen”, zegt de verkeersminister.

