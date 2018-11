Uniek: geen zout maar ’sappig gras’ tegen gladheid

Hillebrand Breuker ontwikkelde uit bermgras een sap dat zo zout is dat het strooizout kan vervangen. Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - Hij had nooit kunnen bevroeden dat het proeven van bermgras zou uitmonden in een grootscheepse proef, waar zelfs de Europese Unie 2,2 miljoen euro in zou steken. De ’smaaktest’ resulteerde in een vinding waarmee je gladde wegen niet meer hoeft te bestrooien met zout, maar met sap uit bermgras...