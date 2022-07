Raad houdt komst cruiseschip voor asielzoekers Vlissingen tegen

„Het college heeft de aangereikte argumenten van de raadsleden de afgelopen dagen zorgvuldig afgewogen en voelt zich onvoldoende gesteund om zo’n groot besluit te nemen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is op de hoogte gesteld van het besluit van het college”, schrijft Vlissingen woensdag in een persbericht.

Het college zegt te hebben „geworsteld met de afweging die gemaakt is, omdat de situatie die in Ter Apel is ontstaan zeer schrijnend is en Vlissingen een van de weinige zeehavens in Nederland is met ruimte voor een cruiseschip.” In het overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stelde het college naar eigen zeggen strenge voorwaarden, waarmee het ministerie van Justitie en Veiligheid bereid was akkoord te gaan.

Vlissingen is een van de gemeenten die sinds begin juni in gesprek zijn met de overheid om grootschalig asielzoekers op te vangen.