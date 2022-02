Vrouw die live via Instagram halfzus (20) doodstak wordt verdacht van moord

Dat betoogde de officier van justitie woensdagmorgen tijdens de eerste openbare zitting over de zaak. De doodgestoken Anouk (20) liet haar halfzus Bouchra D. die zaterdagavond in hun gezamenlijke huis in Den Bosch binnen omdat Bouchra geen sleutels bij zich had. Daarna is er in de woning van alles voorgevallen voordat de verdachte meerdere messen pakte en op haar halfzus instak. Daarom zou de vrouw niet in een opwelling gehandeld hebben (doodslag) en is er volgens de officier van justitie sprake van „het zwaarst mogelijke verwijt.”

De verdachte was op eigen verzoek bij de eerste tussentijdse zitting in de rechtbank in Den Bosch fysiek aanwezig, net als veel familieleden en vrienden van zowel slachtoffer als verdachte. Bij het begin van de zitting zwaaide de verdachte naar de aanwezigen en stak haar duimen op. Toen ze mocht reageren op de aanklacht, barstte ze in snikken uit en zei tegen de rechter dat het haar allemaal te veel werd.

Live via Instagram

Bouchra D. stak op zaterdagavond 23 oktober meerdere keren in op haar 20-jarige halfzus Anouk, naar nu blijkt met verschillende messen. Dat gebeurde eerst in hun eigen huis aan de Slagendreef in Den Bosch, waar ze samen met hun moeder woonden. De verdachte maakte met haar telefoon beelden van de steekpartij en deelde die live via Instagram. Het slachtoffer zag nog kans naar de buren te vluchten, maar werd daar ook nog enkele keren gestoken en overleed daar. Bij het incident werd ook de hond van de buren gestoken, die later overleed.

De verdachte vrouw kon ter plekke worden gearresteerd. Ze werd meteen op de psychiatrische afdeling van de gevangenis geplaatst en is begin deze week voor psychisch en psychiatrisch onderzoek naar het Pieter Baan Centrum in Almere gebracht. Daar blijft ze in ieder geval tot 11 maart. De zaak wordt waarschijnlijk in juni inhoudelijk behandeld.