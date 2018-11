Cindy verlost van maagband: ’Kon alleen vloeibaar eten kwijt...’

„Eigenlijk kon ik alleen maar vloeibaar voedsel kwijt”, zegt de 55-jarige Almeerse, bij wie inmiddels een ’gastric bypass’ is uitgevoerd. Daarbij is haar maag chirurgisch verkleind en haar spijsverteringskanaal omgeleid. Ze weegt nu 87 kilogram.

„Nu gaat alles goed, maar toen kon ik eigenlijk alleen nog ijs en vla probleemloos kwijt. Brood en aardappelen nuttigen ging niet: dat soort eten stapelde zich op. Het werd daar van binnen één groot gistend reservoir. Ik had er veel buikpijn door.”

Waarschuwing

De problemen die mevrouw Van Rhee schetst, vormen in wezen de kern van een indringend advies door het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten van het RIVM in Bilthoven. Gisteren waarschuwde dit kenniscentrum voor de langetermijngevolgen van een maagband: „Patiënten kunnen jaren na het plaatsen van een maagband ernstige darmproblemen krijgen.”

Maagbandjes worden in Nederland bijna niet meer geplaatst bij patiënten met ’morbide obesitas’ (ziekelijk en zelfs levensbedreigend overgewicht). „Er zijn echter nog vele duizenden patiënten die ze dragen, dikwijls tot hun grote tevredenheid”, zegt maag-darmchirurg dr. Huib Cense van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Dit ziekenhuis was in 1991 het eerste centrum dat maagbandjes aanbracht ter behandeling van extreem overgewicht.

Bypass

Vanwege de genoemde nadelen werden er in de jaren daarna ook weer talloze verwijderd. Goeddeels werden ze vervangen door de gastric bypass, soms door een gastric sleeve, chirurgische technieken die beide tot doel hebben de opname van voedingsstoffen en calorieën te beperken. Bij de gastric bypass-operatie wordt de maag deels kleiner gemaakt en wordt een verbinding gelegd met de dunne darm. De gastric sleeve is een operatie waarbij de maag wordt verkleind: ongeveer twee derde van de maag wordt weggenomen, waarna een smalle, buisvormige maag overblijft.

’Bariatrisch’ chirurg Cense erkent de ’mechanische problemen’ die zich met maagbandjes kunnen voordoen. „Zoals bandjes die gaandeweg verschuiven, waardoor ze niet meer naar behoren doen wat ze zouden moeten doen.”

Darm

Volgens de RIVM-onderzoekers kan het gebeuren dat de dunne darm omstrengeld raakt door de slang van de maagband, soms jaren na plaatsing. Dat kan de doorgang van de darm ernstig belemmeren. Patiënten met klachten hadden niet altijd heel hevige buikklachten. Soms waren ze mild en steeds terugkerend, aldus het RIVM. „Het is van belang dat patiënten met buikpijn aan hun huisarts aangeven dat zij een maagband hebben.”