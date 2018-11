Doden bij aanval op Chinees consulaat Karachi

Bij de diplomatieke post in Karachi waren 's ochtends een explosie en schoten te horen. Op beelden van Geo TV is een rookwolk in de buurt te zien, vermoedelijk afkomstig van een ontploffing. ,,Er waren drie aanvallers en die zijn allemaal gedood. Het lukte ze niet het gebouw binnen te dringen'', zegt de lokale politiechef.

Minister Shah Mahmood Qureshi (Buitenlandse Zaken) zegt dat alle 21 medewerkers van de post ongedeerd bleven. Zij zouden zouden overgebracht naar een veilige locatie. De Chinese ambassade in hoofdstad Islamabad wilde niet reageren.

De aanslag is opgeëist door de militante organisatie BLA, het Beloetsjistan Bevrijdingsleger. Dat zegt dat de aanval is uitgevoerd door drie zelfmoordterroristen. ,,China maakt misbruik van onze grondstoffen'', aldus een BLA-woordvoerder tegenover persbureau Reuters. Beloetsjistan is rijk in grondstoffen, maar toch de armste provincie van het land.

China steekt miljarden in infrastructuur in buurland Pakistan. Dat hangt samen met de ontwikkeling van de zogenoemde 'nieuwe zijderoute', een groot Chinees infrastructuurproject.