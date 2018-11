Man uit Weert komt om door botsing spookrijder

Door de botsing raakte verder de bijrijder, de 26-jarige vriendin van de man uit Weert lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 21.00 uur. Direct erna werd de snelweg (Eindhoven-Maastricht) tussen Valkenswaard en Maarheeze afgesloten. De afsluiting duurde tot bijna 05.00 uur.

