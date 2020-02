Beroerte aangezien voor dronkenschap, man ligt uren verlamd in cel

Alan Ruel werd in 2015 gearresteerd door agenten van de Royal Canadian Mounted Police omdat ze dachten dat hij dronken was. De man belandde voor meer dan achttien uur in een politiecel. Volgens Ruels advocaat was het duidelijk te zien dat de man een ’gigantische beroerte’ had.

Uit bewakingsbeelden van de Canadese politie valt op te maken hoe de man eraan toe was: hij stortte meermaals in, zat uren ingezakt in een hoekje van de cel en lag hulpeloos en half ontkleed op de vloer. Aan de ene kant van zijn lijf had hij last van stuiptrekkingen, de andere kant van zijn lichaam was door de beroerte verlamd.

"Ik dacht dat ik alleen zou sterven"

In gesprek met Go Public zegt de 73-jarige Ruel: „Het was een van de ergste dagen van mijn leven. Ik was doodsbang. Je bent alleen, je hebt het koud. Je hebt geen idee waarom je gevangen zit. De mensen die je zouden moeten helpen, deden niets. Ik dacht op een gegeven moment echt dat ik dood ging. Ik dacht dat ik alleen zou sterven.”

Ruel heeft nu een advocaat en een criminoloog in de arm genomen. Hij klaagt de politie aan en wil geld zien.

Bij het incident, dat plaatsvond in 2015, zou Ruel een kleine beroerte hebben gehad waardoor hij zijn spraakvermogen tijdelijk verloor en verward raakte. Hij besloot een café in te gaan, de eigenaar was een bekende van hem en hij zocht hulp. In het café was een medewerker die de zaak anders inschatte: hij dacht dat Ruel dronken was, zette hem de zaak uit en belde de politie. Een agent ter plaatse zou een alcoholwalm hebben geroken.

Ruel stelt nu dat hij heeft geprobeerd duidelijk te maken dat hij niet dronken was. Hij zou om een blaastest hebben gevraagd, maar daaraan gaf de politie geen gehoor. Alan Ruels vrouw is wel gebeld, maar zij nam niet op: ze was in Schotland op familiebezoek.

Urenlang zonder toezicht in cel

Ruel belandde in de cel en kon in eerste instantie nog staan en lopen, maar heeft vermoedelijk later een zwaardere beroerte gekregen. De eerste twaalf uur dat de man in de cel zat, is hij niet bezocht door een beveiliger. Op beelden is te zien hoe Ruel wel degelijk de aandacht van een agent probeerde te trekken, door op de deur te bonken.

Op de beelden is te zien hoe een agent na twaalf uur even een kijkje komt nemen in de cel, maar na acht seconden verdwijnt de diender weer uit beeld. En dat terwijl de agenten volgens de instructies iedere vijftien minuten even een blik moeten werpen op een gevangene op het bureau, zo schrijft CBC News.

Vijf uur later, als Ruel al zeventien uur in de cel zit, komt een andere agent een kijkje nemen. Hij probeert Ruels arm op te tillen en hem in beweging te krijgen. De agent deed een poging de man op zijn benen te krijgen, zodat hij kon worden vrijgelaten.

Op dat moment, zo staat in het politierapport te lezen, begint het vermoeden te groeien dat de man iets mankeert. Ambulancebroeders komen ter plaatse en na een uur wordt Ruel naar het ziekenhuis vervoerd.

"Ze hebben jaren van mijn leven gestolen."

Nu, bijna vijf jaar later, zegt Ruel in gesprek met CBC News dat zijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Zijn denkvermogen is niet meer hetzelfde en hij loopt mank. De linkerhelft van zijn gezicht en lichaam zijn nog steeds niet volledig hersteld. Ook vertelt hij dat hij nog werkzaam was, maar nu geen inkomen meer heeft. Zijn hobby’s: skiën, jagen, vissen, motorrijden; niets kan hij meer: „Ze hebben jaren van mijn leven gestolen.”