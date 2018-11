Brief 1 ’Hoogmoedig optreden FNV’

De FNV is blijkbaar nog steeds van mening, dat ze de alleenheersende vertegenwoordiging is van de Nederlandse werknemers. Een complete misvatting, daar het procentuele aantal vakbondsleden aan de lage kant is in Nederland. Een gebrek aan onderhandelingservaring en een hoogmoedige opstelling kan de vakbond worden toegedicht. Een kritische opstelling ten aanzien van gedane overheidsbeloften is terecht, maar dan hadden ze in een veel eerder stadium hun politieke vrienden, zo ze die hebben, moeten inschakelen. Een dikgevulde pensioenpot en matige onderhandelaars. En wie zijn de dupe ? Juist, diegenen die er geld hebben ingestopt.

