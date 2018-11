Laagopgeleide steekt sneller hand uit de mouwen dan hoogopgeleide

Van de lager opgeleiden zegt 41 procent iemand dagelijks of wekelijks te helpen, tegenover 28 procent van de hoogopgeleiden. Vooral in de zwaardere categorieën, dat wil zeggen iemand gezelschap houden of helpen met aankleden of douchen, doen laagopgeleiden meer. I&O peilde voor die uitkomst in samenwerking met de NOS 2251 Nederlanders.

Onder de mensen die momenteel hun handen nauwelijks uit de mouwen steken voor een ander, beweert 60 procent dat niemand hen om hulp vraagt. Een op de vijf mensen zegt simpelweg geen zin te hebben om klussen voor een ander uit te voeren.

Helpen met de administratie, financiën of de computer: op dat gebied scoren de hoogopgeleiden wel weer beter.

Verfrissend

„Het is wel eens verfrissend te zien dat lager opgeleiden er positief uitspringen”, zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O Research tegen de omroep. „Op veel gebieden, zoals gezond eten, duurzaam gedrag, politieke activiteit komen ze er vaak minder goed uit. Uit dit onderzoek blijkt dat lager opgeleiden wel beter voor elkaar zorgen dan hoger opgeleiden.”