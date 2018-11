Belgen veroordeeld voor hotelverkrachting Nederlandse meisjes

Een deel van de gevangenisstraf voor de mannen van Afrikaanse afkomst is voorwaardelijk. Ze moeten beide slachtoffers een schadevergoeding betalen van 12.000 euro.

Bij een van de twintigers bedraagt het onvoorwaardelijke gedeelte drie jaar, bij de drie anderen gaat het om drie jaar en negen maanden. Het Openbaar Ministerie had zeven jaar geëist tegen het viertal.

De vier daders zijn op dit moment nog op vrije voeten. Het is nog niet duidelijk wanneer ze zich moeten melden.

Dramatisch weekendje Antwerpen

De twee Nederlandse toeristen van 21 en 22 jaar oud waren dit voorjaar een weekend in Antwerpen, waar ze ’s avonds discotheek Roxy bezochten. In de uitgaansgelegenheid traden Ronnie Flex en enkele andere Nederlandse dj’s op.

De vrouwen raakten in de nachtclub aan de praat met de vier twintigers. Twee van de mannen gaven een lift naar het hotel van de vrouwen, maar daarna liep het gruwelijk uit de hand. Ze werden beiden verkracht. In de loop van de nacht werden nog twee mannen binnengelaten. Van de mannen zijn DNA-sporen aangetroffen op de lichamen van de meiden.

De twee vrouwen wisten niet meer wat er gebeurd was, toen ze rond 10.30 uur wakker werden. Mogelijk zijn ze gedrogeerd. Al gauw merkten ze dat hun geld en telefoons waren verdwenen. De vrouwen maakten een verwarde indruk. Toen het hotelpersoneel de vrouwen vertelde over de vier mannen, kwamen langzaam maar zeker de herinneringen terug, waarop de politie werd ingeschakeld.

Drie mannen beweerden dat de seks vrijwillig was en één van hen zei helemaal geen seks met de vrouwen te hebben gehad.

Waargebeurde nachtmerrie

Eén van de Nederlandse vriendinnen hekelde eerder het uitblijven van spijtgevoelens bij de mannen. „Wat jullie beschrijven als een leuke avond met gewillige Nederlandse meisjes, was en is voor ons namelijk een waargebeurde nachtmerrie”, beschrijft ze in een door haar geschreven brief. „Keer op keer hoor ik mezelf en ook mijn beste vriendin stop zeggen.”

De advocaat van de twee Nederlandse vrouwen sprak in een reactie van ,,een mild vonnis''. ,,Ik ga met mijn cliënten bekijken of er hoger beroep wordt aangetekend", aldus advocate Liliane Verjauw.

Een van de vier veroordeelde mannen, Tijani D., tekent zeker beroep aan. Zijn advocaat Omar Souidi vindt het terecht dat de rechter groepsverkrachting niet bewezen acht. ,,Maar wat mij betreft is de verkrachting op zich ook niet bewezen.'' Volgens de raadsman blijft zijn cliënt erbij dat de seks gebeurde met toestemming van de meisjes.