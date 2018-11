Winkelcentrum neemt vredelievende kerstgedachte wel heel erg letterlijk

Het standje waarin de twee beren verkeren laat weinig aan de verbeelding over. Onder het winkelend publiek heerste extra hilariteit vanwege een ander dier dat in de hoek leek toe te kijken naar hoe zijn harige vrienden zichzelf bezig hielden.

Het duurde dan ook niet lang voor er foto’s van het tafereel online verschenen. „Het leek alsof ze seks hadden - daar is geen twijfel over mogelijk”, grapt een social media gebruiker. „Het is de beste kersttentoonstelling die ik ooit heb gezien. Het lijkt alsof de beren schaamteloos de doggy-style doen”, reageert een ander enthousiast op Twitter.

Op Facebook publiceert het winkelcentrum een verklaring. „We willen onze klanten bedanken voor het feit dat ze dit jaar misschien iets te diep in Kerst zijn gedoken dankzij de ijsberen in onze hal. We kunnen je verzekeren dat we de opstelling van de dieren iets hebben veranderd.” Ook wordt er in het statement een excuus aangeboden aan iedereen zich beledigd voelde door de ’enigszins interactieve display’.