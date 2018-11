Hillary adviseert Europa migratie te beperken

Dat zegt niemand minder dan de Democratische oud-presidentskandidaat Hillary Clinton. De volgens haar te zachte aanpak van de vluchtelingenstroom in Europa biedt kansen voor ’fenomenen’ als de Brexit, zegt Clinton in een interview met The Guardian. ,,Ik denk dat Europa grip moet krijgen op migratie, want dat is wat de vlam heeft aangestoken.”

’Genereuze leiders’

Tegelijk bewondert de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken de ’zeer genereuze’ houding van leiders als de Duitse Angela Merkel jegens immigranten. ,,Maar ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat Europa zijn deel heeft gedaan en een zeer duidelijke boodschap moet sturen - ’we zullen niet in staat zijn om continue toevlucht en steun te verlenen'.”

Clinton beschrijft de Brexit als ’de grootste daad van nationaal-economische zelfbeschadiging in de moderne geschiedenis’. Het Britse referendum in 2016 ging tijdens de campagne volgens haar voornamelijk om migratie.

Trump

De Britse krant sprak ’in de stilte van haar kantoren in de binnenstad van New York’ met de verliezer van de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Ze zegt nog altijd „absoluut verbluft” te zijn dat ze van Donald Trump verloor.