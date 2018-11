Rechters oordelen over bevrijding kip Jip tijdens schoolproject

Het leven van Jip was begin 2016 inzet van een theaterproject. Een student van de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam liet medestudenten stemmen over de vraag of Jip, die in een rennetje in de school verbleef, mocht blijven leven of zou worden geslacht. Hij wilde een discussie over voedsel op gang brengen.

„Een pervers spel”, vindt De Werd, die de vogel meenam. In het hok legde ze haar visitekaartje, een pak vegetarische ’kipstukjes’ en een pamflet met de tekst „Geen theater ten koste van een kip - go vegan.” Ze kreeg een boete van 209 euro voor diefstal, maar weigerde die te betalen. De politierechter oordeelde daarna dat de zaak te principieel was om er in zijn eentje over te oordelen.

„Een dier doden mag alleen als het een redelijk doel dient”, zegt De Werd. „Bovendien dien je een dier in nood te helpen, dat staat ook in de wet.”

Overigens had Jip het sowieso overleefd, want de meerderheid stemde daarvoor. Na alle ophef ging Jip terug naar Drenthe, waar hij vandaan kwam.