Kinderen gebruikt bij 160 inbraken

In totaal vervolgt Justitie zes auto-inbrekers, die half augustus in Domburg zijn aangehouden. De politie vermoedt dat de verdachten verantwoordelijk zijn voor inbraken die tussen half juli en half augustus aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust gepleegd zijn. De familie wordt gezien als een duidelijk voorbeeld van mobiele bandieten.

De familie kwam in beeld nadat zij op camerabeelden zijn vastgelegd rondom de inbraken. Tijdens een extra controle aan de kust in augustus signaleerden agenten een verdachte camper waarin zij verbleef. In de auto zaten inzittenden die op camerabeelden te zien waren, waarna twee ouders en en hun zes kinderen zijn aangehouden. De inzittenden waren in bezit van valse Italiaanse documenten en zijn 43, 41, 20, 18, 17 en 15 jaar oud. Een jongen van 11 en meisje van 1 zijn geen verdachten in dit onderzoek. In de camper vond de politie onder meer gestolen koffers, kleding, speelgoed, laptops, telefoons, sieraden en geld.

Het team mensenhandel van de politie deed onderzoek naar mensenhandel en uitbuiting. Hierbij bleek dat een van de kinderen in opdracht van de vader geld met een gestolen pinpas heeft opgenomen. Ook is het vermoeden ontstaan dat de kinderen geen of onvoldoende scholing hebben genoten. Bovendien is door het criminele gedrag een scheve machtsverhouding ontstaan, waarbij geen duidelijke ouder-kind rol meer was, zo stelt de politie. De ouders hebben profijt gehad van het crimineel gedrag van hun kinderen en zullen hiervoor vervolgd worden.

Tijdens de samenwerking met de Belgische recherche bleek dat ook aan de Belgische kust veel inbraken waren gepleegd, vooral in de periode voordat er in Nederland werd ingebroken. Vermoedelijk is deze familie daar ook voor verantwoordelijk.

Nu het politieonderzoek in de afrondende fase zit, verdenken politie en justitie de man en de vrouw er verder van dat zij leiding gaven aan een criminele organisatie, met als doel om diefstallen en inbraken te plegen om zodoende te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Uit het onderzoek is gebleken dat de groep dagelijks parkeerplaatsen afstruinde en meerdere auto- en camperinbraken per dag pleegden. Het gezin is een bende, welke rondreisde met als doel om misdrijven te plegen, het zogenaamde mobiel banditisme.

De ouders en de twee meerderjarige kinderen zitten, in afwachting van de rechtszaak, nog vast. De minderjarige kinderen zijn in vrijheid gesteld en in een pleeggezin geplaatst. Zij zijn nog wel verdachte. Ook voor de twee kleinsten is onderdak geregeld.

Begin december vindt de eerste pro-formazitting plaats.

