’Advocaten houden asielcircus draaiende’

Ⓒ ANP

In een door het COA aangespannen kort geding tegen een Syrische statushouder blijkt maar weer eens hoe de Nederlandse asielindustrie totaal is ontspoord, meent Jan Pronk. De advocaat van deze Syriër geeft namelijk aan dat de aangeboden huurwoning in Leiden een traptrede teveel heeft en daardoor ongeschikt is i.v.m. de gezondheid van de man.