Cornelius Haga Lyceum heeft nieuw bestuur

AMSTERDAM - Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam heeft weer een bestuur. Raşit Bal is aangesteld als dagelijks bestuurder en Saskia Grotenhuis is interim-directeur. De twee moeten de rust op de school herstellen en het onderwijs weer op de rit krijgen.