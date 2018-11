Politie haalt slinkse nephelpdesk uit de lucht

Het lijkt de criminelen niet veel te kunnen schelen dat hun domeinnaam en website offline is gehaald: onmiddellijk erna verscheen een exacte kopie van de site onder de naam klantenservicetelefoonnederland.nl.

Vertrouwen door Google

Veel mensen hadden aangifte gedaan tegen klantenservicenederland.nl. Meer dan de helft van de slachtoffers had via Google gezocht naar hulp bij computerproblemen. De site scoorde hoog in de ranglijst van Google, wat bij veel slachtoffers vertrouwen wekte, aldus de politie.

De criminelen hadden domeinnamen met bijbehorende website aangemaakt die leken op namen van grote bedrijven als Norton, McAfee, Outlook, Google en Adobe. Op deze websites stonden veelal Nederlandse helpdesktelefoonnummers. Die nummers bleken echter doorgeschakeld te zijn naar het netwerk van de criminelen in het buitenland, en slachtoffers kregen dan ook mensen aan de lijn die Engels met een Indiaas accent spraken.

De kopie die is verschenen onder klantenservicetelefoonnederland.nl scoort nog niet hoog in de Google-resultaten. „Maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn”, aldus de politie. Ook waarschuwt politie voor varianten van de klantenservicenederland-pagina’s, zoals klantenservicenummernederland.com en mcafeeklantenservicenederland.nl. „Deze sites hebben vaak dezelfde opmaak, alleen de naam van het bedrijf of het Nederlandse telefoonnummer is anders”, aldus de politie, die ook de valse nummers uit de lucht haalt.