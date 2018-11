Negen jaar geëist voor willekeurige aanval

ALKMAAR - Een 20-jarige man die tijdens de nieuwjaarsnacht in Purmerend twee willekeurige mensen zou hebben aangevallen, moet volgens het Openbaar Ministerie negen jaar de cel in. De man stond vrijdag voor de rechtbank in Alkmaar terecht wegens poging tot doodslag op het stel, dat op het moment van de aanval het nieuwe jaar stond in te luiden op straat.