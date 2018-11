Moeder huurt acteur in als vader

Het meisje, Megumi - niet haar echte naam, had nooit een vader die voor haar zorgde. De ouders waren al gescheiden toen ze nog een baby was. „Al sinds ze klein is, vraagt ze waar hij (de vader, red.) is”, zegt de moeder in een interview met de BBC.

Het meisje trok zich het gemis van een papa persoonlijk aan. Ook werd ze door klasgenootjes gepest op school, omdat ze alleen een moeder heeft. Bij gebrek aan een vaderfiguur bedacht de moeder een creatieve oplossing toen Megumi 10 jaar oud was.

Acteur

Megumi, nu een jongvolwassene, denkt dat ’Yamada’ haar vader is, maar in werkelijkheid is hij een ingehuurde acteur. De professional moest er wel even over nadenken, maar na verschillende gesprekken met de moeder was hij bereid zich in de dubieuze rol te steken.

Yamada neemt zijn ’dochter’ mee op dagtripjes, naar de bioscoop en schuift zelfs aan bij verjaardagen. Net als elke andere goede vader zegt hij gewoon ’ik hou van je’ tegen zijn dochter. En mocht het meisje ooit trouwen, dan wil de moeder dat Yamada er gewoon bij is. Het inhuren van de nepvader kost de moeder zo’n 80 euro per maand.

Zelfvertrouwen

De moeder ziet Megumi er alleen maar door opknappen. „Ze werd er veel gelukkiger door en kreeg meer zelfvertrouwen.”

Het eind van de kunstmatige familierelatie is nog niet in zicht. De moeder is niet van plan om de waarheid op tafel te leggen. „In het ergste geval komt mijn dochter erachter.”