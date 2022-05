Vrijspraak voor verdachte kofferbakmoord Hans O. uit Emmen, per direct uit gevangenis

O. werd in oktober 2020 voor de tweede keer opgepakt. De eerste keer kwam hij vanwege onvoldoende bewijs weer op vrije voeten. Deze keer was DNA-materiaal van O. aangetroffen in de linkerbroekzak van het slachtoffer. Bovendien was Meinema kort voor zijn dood gebeld met een prepaid-telefoon, die door O. was aangeschaft.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft O. de telefoon aangeschaft om Meinema naar een afgelegen locatie te lokken. Volgens O. had hij een drugshandeltje met Meinema, maar ketste de deal op het laatste moment af. Beide scenario's zijn mogelijk, zei de rechter. Hierdoor is te veel twijfel dat O. betrokken is geweest bij de dood van de Klazienavener.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Ralf Meinema werd dood gevonden in de kofferbak van zijn auto. Ⓒ PERSBURO METER/DE TELEGRAAF

Het verminkte lichaam van Ralf Meinema werd op 31 december 2017 gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes, die over de rand van het Stieltjeskanaal bij Coevorden hing. De trekhaak voorkwam dat de auto in het water verdween.

Ralf Meinema bleek zeker zeven keer hard op het hoofd te zijn geslagen met vermoedelijk een hamer, of een ander scherp voorwerp. Ook vertoonde zijn lichaam sporen van vuistslagen en was er met een mes in zijn gezicht gesneden.