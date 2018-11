Laxeermiddel voor ’gele hesjes’

In Kingersheim bij Mulhouse deden ze zich voor als sympathisanten en deelden soep en koffie uit aan de kleumende actievoerders. Al snel werd duidelijk dat er iets ingegooid was: de ene na de andere snelwegblokkeerder rende naar de bosjes of een wc, zo melden Franse media.

Veel heeft het niet geholpen. De protesten gaan gewoon verder in Frankrijk.

Bekijk ook: Ook in Vlaanderen brandstofblokkades

Bekijk ook: Nederlandse chauffeurs muurvast in Frans protest