Blinde steekt man neer op station Zaandam

De blinde en verstandelijk beperkte man werd april 2013 op het station door drie mannen uitgelachen en lastiggevallen, zo schrijft het Noord Hollands Dagblad.

Hij pakte daarop in paniek een mes en begon om zich heen te steken. Van een van de belagers werden verschillende pezen doorgesneden. „Ze hebben nog geluk gehad dat ik ze niet heb doodgestoken”, zei hij destijds bij de rechtbank in Alkmaar. De gewonde zal zijn arm misschien nooit meer helemaal kunnen gebruiken.

In eerste instantie kreeg K. 80 uur werkstraf. Uiteindelijk verwees de Hoge Raad de zaak terug naar het gerechtshof in Amsterdam om vast te kunnen stellen of de blinde man uit noodweer had gehandeld.

Bij het gerechtshof werd een half jaar cel voorwaardelijk geëist. Volgens zijn advocaat een ’onvoorstelbare’ eis omdat mensen die kunnen zien niet goed kunnen verplaatsen in een blinde die wordt belaagd. 23 juni is de uitspraak.