Groningse politie rolt illegale gokhal op: 14 boetes

Eerder deed de politie ook een inval in een pand in Arnhem waar gegokt werd. Ⓒ APA ARNHEMSE PERSAGENTSCHAP

GRONINGEN - De politie heeft in een bedrijfspand aan de Lavendelweg in Groningen maar liefst veertien mensen beboet die daar aan het gokken waren. Het gaat opnieuw om een illegaal georganiseerde gokavond, zoals ook al elders in het land afgelopen week.