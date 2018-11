Dieven aan de haal met kostbare diamanten tiara

Foto ter illustratie Ⓒ ANP

LONDEN - Een kostbare tiara die ooit gemaakt werd voor de Britse gravin van Portland is gestolen. Dieven braken in bij het Britse landgoed Welbeck in de plaats Worksop bij Sheffield en sloegen het gewapende glas van de kist kapot waar het sieraad in lag, aldus de BBC vrijdag.