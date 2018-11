Baudet klaagt over ’k**muziek’ medekamerleden

CDA-Kamerlid Maurits von Martels en zijn VVD-collega Zohair el Yassini werken momenteel aan een parlementaire hitlijst. De voorlopige resultaten van een peiling onder alle Kamerleden valt bij Baudet niet in de smaak.

„Allemaal enorme kutmuziek. Hoe is zoiets mogelijk?!”, mailde de Forum-leider vannacht om half drie naar alle politici in de Tweede Kamer. „Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.? Wat is er met jullie aan de hand!?”

Initiatiefnemer Von Martels heeft de boze parlementariër vanochtend op een christelijk tijdstip geantwoord: „Het valt nog enigszins mee volgens mij! Brahms, Chopin, Mahler, Mozart, Strauss en Wagner komen allemaal in dit ’Kamerlijstje’ voor! Maar je hebt gelijk met de constatering dat Beethoven, Shumann en Debussy hier tweede viool spelen. Er is nu eenmaal verschil tussen muziek uit de Kamer en kamermuziek!”

De twee Kamerleden werken nog aan de samenstelling van de lijst. Meerdere radiostations hebben al interesse getoond om een deel van de ’Kamerhitlijst’ uit te zenden.

Bekijk ook: Johan Derksen trots op EIGEN CD