Acht maanden cel voor taxichauffeur die passagiers afperst

Het hele verhaal werd bekend omdat het duo alles filmde in Parijs. Ze waren op Charles de Gaulle luchthaven ingestapt en wilden naar het centrum. Daarvoor geldt een standaardbedrag van 55 euro.

De chauffeur presenteerde echter een veel hoger bedrag en weigerde hen te laten uitstappen. Charkrid Thanhachartyothin en zijn partner waren bang dat hij er uiteindelijk met de bagage vandoor zou gaan, dus ze betaalden het gevraagde bedrag.

Dankzij de video die ze na thuiskomst plaatsten, was oplichter Enock C. snel achterhaald. De 25-jarige man is nu voor afpersing aangeklaagd en veroordeeld.

Enouck zei bij de rechter dat hij alleen maar het bedrag vroeg dat op zijn taxi-app stond en dat de Thai vrij waren uit te stappen, hoewel hij op de video ’You pay, you go. You no pay, you no go.’ zegt.