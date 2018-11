Gemeente vergeet 1,5 jaar lang eigen postbus te legen

De gemeente heeft bij de supermarkt een brievenbus staan, zodat inwoners met hun post niet helemaal naar het gemeentehuis in Alkmaar hoeven. Deen trok voorafgaand aan de raadsvergadering aan de bel. „Toen is er direct iemand heengegaan en die ontdekte dat in de postbus een gigantische hoeveelheid post zat”, aldus de wethouder tegen het Noordhollands Daglad.

De postbus werd tot anderhalf jaar terug geleegd door het WNK. Aan die regeling kwam echter een einde. Er werd toen een overeenkomst met Post NL gesloten en die bracht dagelijks de post naar het gemeentehuis.

Flinke stapel

De gemeente gaat nu onderzoeken hoe de brieven zich zo konden opstapelen en kijkt naar een oplossing voor de toekomst. Daarnaast wordt de post naar eigen zeggen vanaf vrijdag alsnog beoordeeld op inhoud. „Daar hebben we wat tijd voor nodig, want het is een flinke stapel”, aldus Yolan Koster.