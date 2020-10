Homogemeenschap kaapt extreemrechtse #ProudBoys

De Proud Boys is een rechtse groepering die mannelijk, wars van feminisering en gek op wapens is. Er is volgens de groep een oorlog tegen de mannelijkheid gaande. Masturberen is taboe.

De groep kwam in het nieuws toen Donald Trump, gevraagd om afstand te nemen van dat soort groepen, zei ’stand back and stand by’. De Proud Boys voelden zich gesteund door die woorden. Later nam Trump alsnog afstand van de club.

De hashtag op sociale media is nu ’gekaapt’ door de homogemeenschap die foto’s van zoenende mannen deelt en oproepen om ’de liefde te vieren’.

„Laten we deze hashtag over liefde laten gaan, niet over haat”, schreef Bobby Berk, een van de presentatoren van Netflix-serie Queer Eye. Ook het officiële Twitteraccount van het Canadese leger in de VS twee zoenende militairen, beide man, en een regenboogvlag.

’Niet progressief’

De leider van de Proud Boys, Enrique Tarrio, reageert schouderophalend op de actie. „Ik vind het hysterisch. Dit is niet beledigend voor ons. Het is geen belediging. We zijn niet homofoob”, zegt hij tegen CNN. „Het maakt ons niet uit met wie mensen naar bed gaan. Ze denken dat dit ons boeit. Dat doet het niet.”

Tarrio ziet in het gebruik van de hashtag een tegenstelling. „Een van hun boodschappen is dat ze ons het zwijgen willen opleggen. Maar wanneer je andere mensen probeert te overstemmen, ben je niet progressief bezig.”