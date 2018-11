Schiedamse moeder: ’Baby in vuilniszak was dood bij geboorte’

Het Openbaar Ministerie vroeg om vrijspraak voor het doden van haar kind of het in hulpeloze toestand achterlaten ervan, omdat niet kan worden uitgesloten dat het kind dood ter wereld is gekomen, zoals R. zegt.

Voor de rechtbank in Rotterdam vertelde R. vrijdag dat ze in de nacht van 30 op 31 januari op de grond in de woonkamer was bevallen, terwijl haar moeder en broer elders in het huis lagen te slapen. Uit onderzoek blijkt echter dat het kind hooguit een week op het balkon heeft gelegen en dus pas in april is geboren.

’Verliefd’

Zelf zegt R. dat ze direct na de geboorte op slag verliefd was op het vrijwel volgroeide kind en eerst niet merkte dat hij niet leefde. Toen ze doorhad dat het niet goed was, heeft ze geprobeerd hem te reanimeren. In 'totale paniek' heeft R. uiteindelijk het kind in een vuilniszak op het balkon gelegd, waar hij werd gevonden.

Het kan niet worden vastgesteld of het kind, als het nog wel geleefd heeft, door onderkoeling of ondervoeding is gestorven, of door geweld.

’Het was respectloos’

In 2016 was R. eveneens zwanger, maar dat eindigde volgens haar in een miskraam. De moeder van haar vriend dacht echter dat ze toen ook al behoorlijk ver op streek was. R. appte in die tijd zelf dat ze zeven maanden zwanger was. De politie heeft onder een struik gegraven waar ze die baby zou hebben begraven, maar heeft niets gevonden.

R.'s advocaat bepleitte dat ze het lijkje niet wilde verbergen, omdat die in een open vuilniszak lag waar haar familie het gemakkelijk kon ontdekken.

R., die volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is, zegt spijt te hebben van het achterlaten van het jongetje op het balkon. ,,Ik heb mijn kind respectloos laten rotten.''

De uitspraak is op 7 december.

Bekijk ook: Verdachte doden baby blijft vastzitten

Bekijk ook: Politie doorzoekt vuilstort vanwege dode baby