Diplomatiek incident: Frankrijk ‘oncomfortabel’ met Nederland

Tijdens een diner met minister Wopke Hoekstra (Financiën) - waarbij De Telegraaf deels aanwezig was - ontspon zich een opmerkelijk diplomatiek incident. De Franse minister Bruno le Maire (Financiën en Economische Zaken) brieste dat hij ’oncomfortabel’ wordt van zulke clubs die bovendien ’gevaarlijk voor Europa’ kunnen zijn.

Het diner dat de twee ministers en hun staf op het Parijse ministerie van Le Maire hadden, werd donderdagavond op hoogst ongebruikelijke wijze afgesloten. Terwijl hij net zijn koffie kreeg en Hoekstra recht tegenover hem zat, stak Le Maire geïrriteerd van wal over de koers van Nederland in de EU toen deze krant, samen met de Financial Times, aanschoof.

De Nederlandse minister Hoekstra is namelijk de oprichter en aanvoerder van een nieuw ’Hanze-verbond’. Dat is een club noordelijke landen die samen tegenwicht wil bieden aan machtige landen als Frankrijk. Een van de speerpunten van de club is dat er geen aparte eurozonebegroting moet komen waarmee snel miljarden overgemaakt kunnen worden aan landen in de problemen. Als er zo’n fonds komt, zoals de Fransen voorstellen, vrezen de Hanze-landen dat er in de toekomst te snel belastinggeld wordt gegeven aan landen in Europa die het niet zo nauw nemen met de regels.

Geïrriteerd

Gevraagd naar het ’Hanze-verbond’ speelt Le Maire eerst geïrriteerd alsof hij niet eens weet welke landen met die term bedoeld worden. „Je bedoelt dat, eh, verbond van noordelijke landen?” Eerder werd in Europa ook al gepoogd om te doen alsof het verbond niet zo veel voorstelt en nu doet Le Maire hetzelfde maar dan recht tegenover de oprichter van het verbond. Direct daarna laat hij echter duidelijk merken dat hij het verbond wel degelijk kent en dat het hem dwars zit. „Ik geef de voorkeur aan eerlijk zijn: ik ben oncomfortabel met het idee van nieuwe cirkels, nieuwe clubs, nieuwe verbonden creëren binnen Europa.”

Volgens de Franse minister zorgt dat alleen maar voor verdeeldheid terwijl Europa nu eenheid nodig heeft. „En als je nieuwe scheidingen wil creëren tussen noord en zuid of tussen oost en west, dan zul je nooit Frankrijk aan je kant hebben.” De minister zegt dat er een risico is dat het ’gezamenlijke project’ anders verzwakt wordt, besloten clubs zouden ’gevaarlijk voor Europa’ zijn.

Beter uitleggen

Maar als hij dan zo tegen clubs is, is hij dan ook tegen de Frans-Duitse bond? Dat is toch ook een club van landen? Zelfs een die voorstellen doet die er regelmatig doorheen worden gedrukt. „Dat is totaal anders! Dat is geen club”, reageert Le Maire fel. „Dat is de kern van de Europese ambitie: vrede tussen Frankrijk en Duitsland.”

Le Maire zegt dat er ook zonder verbond heus geluisterd wordt naar de afzonderlijke landen. Maar als dat waar is, is het dan mogelijk dat er toch geen aparte eurozonebegroting komt aangezien een groep landen daar tegen is? „Nee”, zegt de Franse minister. Le Maire zal het plan beter ’uitleggen’ aan de andere landen en hij denkt dat hij, op zijn beurt, de landen op andere punten tegemoet kan komen. Maar die eurozonebegroting komt er, volgens hem.

Wopke en de zeven dwergen

Het is precies deze reflex die er voor zorgt dat de noordelijke landen zich willen verenigen: anders wordt de zin van grote landen als Frankrijk telkens doorgedreven. Maar het is in elk geval opvallend dat waar het Hanze-verbond - dat startte met acht landen en later uitbreidde naar tien - eerder nog smalend ’Wopke en de zeven dwergen’ werd genoemd, het nu een speler is waarvan Frankrijk nerveus wordt.

Na afloop wilde Hoekstra niet veel dieper ingaan op de, voor zo’n diner hoogst ongebruikelijke, tirade van Le Maire. Hij benadrukte dat het diner voorafgaand aan dit moment ’zeer constructief’ was en dat de twee landen het over heel veel zaken wél eens zijn.

Morgen is er in De Telegraaf een uitgebreid verslag te lezen van hoe Hoekstra door Europa trekt om bondgenootschappen te sluiten en met de steun van andere landen de Europese discussie steviger wil beïnvloeden. Deze krant volgde hem een week in zijn reizen naar Brussel, Berlijn en Parijs en bij zijn ontmoeting in Den Haag met de eurogroepvoorzitter.