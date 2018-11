OM wil 40 maanden cel voor terreurverdachte

Het onderzoek naar T. startte omdat de inlichtingendienst AIVD meende dat de verdachte de intentie had geweld te plegen tegen moslims of islamitische instellingen. Hij zou toegang hebben tot explosieven.

Bij een doorzoeking van zijn woning werden een gasalarmpistool en 1800 kogels gevonden. „Dat is voldoende om een kleine oorlog mee te beginnen’,’ zei de officier van justitie.

T. is de oprichter van de Anti Terreur Brigade op Facebook, die als doel zou hebben actief moslims te bestrijden. In chats ronselde hij leden, zocht hij naar wapens en gaf hij aan „linkse kopstukken” af te knallen, aldus het Openbaar Ministerie.

Adressen

In zijn woning in Doornenburg lag een USB-stick met adressen van onder meer Sylvana Simons en activiste Christa Soeters. Deze laatste zou hij ,,helemaal kapotmaken”. Als ze niet zou luisteren, ,,dan is er lood voor haar”, schreef T. in chatberichten.

Het zoeken naar wapens op internet en via chats en het bezit van een recept mogelijk voor een bom horen bij de voorbereidingshandelingen voor terrorisme. Uitgewerkte voorbereidingsplannen waren er niet, maar voor een veroordeling is dat niet nodig, aldus de officier.

’Overtrokken’

T. ontkende betrokken te zijn bij de brigade. Hij vond de verdenking zwaar overtrokken. De rechts-extremistische uitingen noemde hij grootspraak en opschepperij. Zo schreef hij lid te zijn van de commando's, wat niet zo is. Zijn raadsman verzocht om vrijspraak. ,,Er zijn geen bijeenkomsten of scholingen geweest waarin extremistisch gedachtegoed is ontwikkeld of uitgedragen. Meer dan de Facebookpagina en de chats is er niet”, zei advocaat Frans Huijbers.

Vonnis op 7 december.