Protest Denk tegen ’Bijbelse’ schildering flat

Een werk van schilder Gerard Honthorst. Ⓒ Illustratie Centraal Museum

Utrecht - Het Centraal Museum en Utrecht Marketing willen flatgebouwen in Kanaleneiland en Overvecht voorzien van monumentale wandschilderingen. Het gaat om reconstructies van de bestaande schilderijen van de Utrechtse Caravaggisten. Deze hebben vaak een Bijbels thema. En daar is Denk Utrecht niet over te spreken.