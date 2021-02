Verdachte schietpartij The Bank aangehouden in Valencia

De verdachte is donderdag in Valencia aangehouden door de Guardia Civil op verdenking van doodslag of moord, maakte de politie vrijdag bekend. L. stond sinds eind april op de Nationale Opsporingslijst. De rechtbank in Amsterdam gaf in juli op verzoek van justitie een zogeheten bevel gevangenneming af. Dat vergemakkelijkt nu zijn overlevering aan Nederland.

In de rechtszaak stond ook ook de 22-jarige Amsterdammer Darnell T. terecht. Tegen hem is twaalf jaar cel geëist. Het OM verdenkt T. ervan dat hij ’s nachts na het uitgaan in de buurt van het Rembrandtplein tijdens een opstootje bij de betaalautomaat naar een auto is gerend om een wapen te halen voor L.

De rechtbank in Amsterdam doet uitspraak op vrijdag 5 maart.