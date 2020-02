Sanders leidt ruim in peiling Democraten in Iowa

De stokoude Bernie Sanders is erg populair onder Amerikaanse jongeren. Ⓒ EPA

DES MOINES - Een dag voor de eerste voorverkiezingen in de Amerikaanse presidentsrace in de staat Iowa lijken vier kandidaten te gaan strijden om de winst bij de Democraten. In een peiling onder Democratische aanhangers georganiseerd door Emerson College gaat Bernie Sanders aan kop met 28 procent, gevolgd door Joe Biden (21), Pete Buttigieg (15) en Elisabeth Warren met 14 procent.