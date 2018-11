Mensen opgepakt om verdacht pakket Lelystad

De politie heeft in Lelystad zette in oktober de omgeving van het provinciehuis van Flevoland af wegens een verdacht pakketje. Ⓒ ANP

LELYSTAD - Vijf mensen worden ervan verdacht dat ze op 22 oktober een verdacht pakket hebben achtergelaten bij het provinciehuis van Flevoland. Het gebouw in Lelystad was een paar uur lang ontruimd, de omgeving was afgezet en het treinverkeer lag deels plat.