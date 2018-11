3 jaar cel en tbs voor verkrachting in kliniek

TBS Kliniek De Rooyse Wissel in Limburg. Ⓒ ANP

ROERMOND - De rechtbank in Roermond heeft vrijdag een 31-jarige tbs’er veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens de verkrachting van een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum (Limburg). De uitspraak is conform de eis van het Openbaar Ministerie.