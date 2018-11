’Den Haag zit niet op deze gek te wachten’

De Belgische Souhaib, die in Verviers woont, raakte in 2016 in opspraak toen hij in een YouTube-video opriep christenen te vermoorden. Als straf moest de tiener, die een Nederlands paspoort heeft, een deradicaliseringsprogramma volgen. Omdat hij inmiddels meerderjarig is en België van hem af wil, wordt hij waarschijnlijk nog dit jaar over de grens gezet.

Dat de kans groot is dat hij zich aansluit bij de al eerder uitgezette vader, blijkt uit een reactie van de prediker zelf: „Ik heb vandaag een gesprek over mijn zoon op het stadhuis”, zo zei El Alami Amaouch gisteren.

De imam, die vorig jaar bedelde om een zeskamerwoning, woont nog altijd op verschillende plekken in de hofstad. Hij wil echter het liefst zijn hele gezin uit België naar Den Haag over laten komen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is onaangenaam verrast door de ontwikkelingen en vindt dat de gemeente moet voorkomen dat de geradicaliseerde Belg voet op Haagse bodem zet: „Er is geen plaats voor haat in onze stad en dat is vastgelegd in het coalitieakkoord”, zegt Elias van Hees.

Hij vervolgt: „De Schilderswijk en Transvaal zitten niet op deze gekken te wachten. Daarom moet worden voorkomen dat radicale figuren onze jongeren willen injecteren met oproepen tot bijvoorbeeld de gewelddadige jihad.”

De partij pleit voor uitzetting van zowel de vader als de inreizende zoon: „Mocht dat landelijk niet geregeld kunnen worden, dan kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen.”

’Islamitische gekken’

De PVV, die schriftelijke vragen heeft gesteld, stelt dat er ’absoluut geen ruimte is voor nog meer staatsgevaarlijke islamitische gekken’. Minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) zei gisteren niet op het individuele geval te kunnen ingaan.

„Maar men kan er van verzekerd zijn dat ten aanzien van personen van wie mogelijk een dreiging uitgaat altijd wordt bezien welke interventies mogelijk en passend zijn”, aldus Grapperhaus.