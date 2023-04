Huisvoorzitter VS wil Taiwan blijven steunen voor vrijheid

Beijing heeft van tevoren aangegeven dat de VS en Taiwan met vuur spelen en dat het „stevig” zal reageren op de bijeenkomst. McCarthy en Tsai trokken zich daar niets van aan en zetten hun bijeenkomst door. McCarthy noemde Tsai „een goede vriend van Amerika.” De Taiwanese president dankte hem voor de warme ontvangst.

„Ik zou hieraan willen toevoegen dat we sterker zijn als we samen zijn”, zei ze in aanwezigheid van tal van Amerikaanse parlementariërs die volgens haar aantonen dat Taipei ondanks de Chinese woede niet geïsoleerd is. ”Hun aanwezigheid en niet-aflatende steun stellen de bevolking van Taiwan gerust.” McCarthy noemde „de vriendschap tussen de mensen van Taiwan en Amerika van groot belang voor de vrije wereld. En het is van cruciaal belang om economische vrijheid, vrede en regionale stabiliteit te behouden.”

Tijdens een persconferentie na de ontmoeting met Tsai zei McCarthy dat ze hadden besproken hoe ze wapenleveringen aan Taiwan konden versnellen. „We moeten doorgaan met de wapenverkopen aan Taiwan en ervoor zorgen dat de wapens Taiwan zeer tijdig bereiken”, zei hij. En: „We moeten onze economische samenwerking versterken, met name op het gebied van handel en technologie.”

Doorreis

Tsai is officieel op doorreis door de Verenigde Staten, na een bezoek aan Guatemala en Belize. Volgens Washington is het niet ongewoon dat een Taiwanese leider de Verenigde Staten aandoet, maar dat zij zo’n prominente figuur ontmoet is wel bijzonder. Het is de hoogste politicus die een Taiwanese leider ziet op Amerikaanse bodem sinds 1979, het jaar dat de VS besloten om niet Taipei maar Beijing te erkennen als het enige China.

Tsai sprak afgelopen zomer nog wel met McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi, die naar Taiwan reisde. China stuurde toen als reactie tientallen gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen richting het eiland voor grootschalige militaire oefeningen.