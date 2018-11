Niet buigen voor misdaad

PvdA’er Attje Kuiken deed deze week een beroep op minister Grapperhaus. Hij zou meer zijn best moeten doen om de veiligheid van de journalist te garanderen. Bijna 80 procent van de respondenten vindt dit ook. „Elke journalist moet zijn werk kunnen doen. De overheid heeft de plicht journalisten te beschermen”, zo meent een van hen. „Criminelen mogen nooit de baas worden. Degenen die misdaad aan de kaak stellen worden bedreigd en dat is vreselijk”, aldus een ander.

Stemmers vinden daarbij dat ook RTL meer moet doen om de journalist te beschermen. Een van de deelnemers verwijt RTL ’een schijtlijster’ te zijn en de regering dat die het zo ver heeft laten komen ‘criminelen groot en klein’ niet aan te pakken.”

RTL Boulevard wordt uitgezonden vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Om dat zwaarder te bewaken om Van den Heuvel zijn werk te laten doen, vinden de meeste respondenten een goed idee.

Het verplaatsen van de locatie van de uitzending naar een veilige, anonieme plek, vinden de meesten niet zo’n goed plan.

Een respondent vraagt zich wel af of een tv-studio op het Leidseplein wel zo’n goede locatie is. „Er zijn toch wel andere plekken te verzinnen dan een uitgaanscentrum?”

Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, vindt dat RTL door het niet laten optreden van Van den Heuvel een knieval maakt voor criminelen. Daar is een overgrote meerderheid van de respondenten het mee eens. Een van hen meent wel dat het probleem niet alleen de journalisten aangaat. „Wat er in gevaar is, is het leven van burgers. Dat criminelen vervolgens journalisten bedreigen, is daar een verdere uitwas van. Politiemensen worden namelijk ook bedreigd. Het is in ieder geval een goede reden om de criminaliteit te bestrijden. En wel nu.”

Bijna alle deelnemers vinden het zorgwekkend dat journalisten in toenemende mate worden bedreigd. Behalve Van den Heuvel werd ook Parool-journalist Paul Vugts bedreigd en waren er aanslagen op de redactie-burelen van De Telegraaf en Panorama. „Journalisten bedreigen en proberen dat waar te maken zonder te worden opgepakt, betekent voor mij dat de rechtstaat faalt”, zo meent een deelnemer.

Velen zien de onderwereld de bovenwereld steeds meer in zijn greep houden. „Voor we het weten gaat de onderwereld ons vertellen hoe wij moeten leven”, vreest een van de stemmers. Een andere: „De onderwereld krijgt steeds meer macht. De oorzaak is dat de politiek jaren heeft weggekeken en bezuinigd heeft op politie.”

De meesten vinden echter niet dat Van den Heuvel moet overwegen om minder over zware criminaliteit te publiceren, vanwege de dreiging voor hem en zijn gezin. Een overgrote meerderheid vindt de journalist dan ook moedig.

Journalisten moeten altijd, koste wat kost, beschermd worden, vinden de stemmers. Als vertegenwoordigers van het grote publiek zijn zij degenen die vragen moeten stellen. „Persvrijheid is belangrijk. Burgers hebben het recht om te weten wat er gebeurt in de wereld.”