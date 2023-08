’Porsches, BMW’s en Mercedessen onder in rampschip onbeschadigd’

De afgelopen dagen kon het bergingsteam aan boord voor inspecties, nadat het autoschip donderdag vanaf de Noordzee naar Eemshaven werd gesleept. Daar ligt het uitgebrande schip aan de kade. „Wij zijn momenteel de enigen die het schip van de Onderzoeksraad van de Veiligheid mogen betreden. Wat we al eerder vaststelden is dat de auto’s in de onderste vier dekken in goede staat lijken. De bovenste dekken zijn grotendeels te riskant om te betreden. Die zijn deels ingestort en liggen vol met uitgebrande autowrakken”, zo vertelt Berdowksi dinsdag.

Lees hieronder verder

De OVV heeft het besluit dat de bergers als enige aan boord mogen in overleg met de Panamese autoriteiten genomen, onder wiens vlag het schip voer. Die zullen uiteindelijk ook uitsluitsel moeten geven over de oorzaak van de brand.

Er zijn ook inspecteurs langsgeweest van fabrikanten, wiens auto’s aan boord staan. „We moeten nu een plan maken om de Volkswagens, BMW’s, Porsches en Mercedessen die nog kunnen rijden van boord te krijgen. Dat gaat om circa duizend auto’s, waarvan de helft elektrisch. Dat moet heel voorzichtig gebeuren, want we willen niet dat er nu nog schade ontstaat. We zijn daarvoor in overleg met de fabrikanten, want dit is ook voor ons onontgonnen terrein. We willen uiteraard niet dat er weer brand ontstaat”, zegt de Boskalis-topman. Opvallend is dat de helft van de auto’s die in goede staat lijken elektrisch zijn. Zij zijn niet in brand gevlogen, terwijl het vermoeden bestaat dat de brand aan boord van ’de drijvende parkeergarage’ begonnen is in een elektrische auto. De brand heeft de onderste dekken dan ook niet bereikt.

Beperkt ervaring

Het bedrijf heeft nog beperkt ervaring met dit soort bergingen, aldus de Boskalis-topman. Op het autoschip de Fremantle Highway brak twee weken geleden brand uit. De bemanning wist zich ternauwernood in veiligheid te brengen, nadat de reddingshelikopters te lang onderweg waren naar het schip.

Eén bemanningslid overleed tijdens de reddingsactie. De dagen daarna brandde het schip uit, waarna vorige week begonnen werd met een plan om het schip naar een veilige haven te krijgen. „We zullen kijken of het valluik nog werkt, dat open moet om de lading die nog kan rollen van boord te krijgen. Ook dat moet op verantwoorde wijze. Wat er met de gesmolten brok aan autowrakken gebeurt, is nog niet duidelijk. Dat kan waarschijnlijk niet verwijderd worden in de Eemshaven, ook omdat er niet de juiste kranen staan. We willen onze mensen niet blootstellen aan extra gevaar. Daarop wordt nog gestudeerd, dit is een unieke situatie omdat het zoveel elektrische auto’s zijn die deels ook in het bluswater hebben gestaan”, zegt Berdowski. De Fremantle Highway kan tot 1 oktober op de huidige plaats blijven liggen.

Het schip is nog niet total loss verklaard, de motor werkt ook nog, dus wellicht kan het schip gerepareerd worden, aldus de Boskalis-topman. „De machinekamer werkt en de hulpmotoren doen het nog. Daardoor kunnen we de stookolie waarschijnlijk ook op eigen kracht van de Fremantle overpompen naar een tankschip. De olie willen we verwijderen in verband met milieurisico’s. We gaan rustig door met de berging”, zegt Berdowski.