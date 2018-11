Kabinet pakt rokers en drinkers in de portemonnee

Veel van de nieuwe plannen lekten eerder al uit. Zo stijgt de prijs van een pakje sigaretten in de aankomende jaren naar 10 euro, al kan daar de Kamer daar tijdens een evaluatie in 2021 wel een streep door zetten. Ook mogen winkels geen grote kortingen meer geven op alcohol, maximaal 25 procent. Het zet een streep door de twee halen, één betalen acties van slijterijen. Vier halen, drie betalen mag straks dus nog wel.

Rokers

Wat opvalt is dat vooral het roken hard wordt aangepakt. Naast de forse accijnsverhoging zullen pakjes sigaretten een saai groen-bruin uiterlijk krijgen, zonder letters erop. En rookhokken gaan bijna overal dicht. Niet alleen in de horeca, maar ook in ziekenhuizen en overheidsgebouwen. Voor bedrijven komt er een convenant. De e-sigaret gaat ook onder het rookverbod vallen, dit tot grote ergernis van de tabaksindustrie.

Verder moet het aantal verkooppunten van tabak omlaag en komt er een uitstalverbod voor rookwaren. Ze moeten bij alle verkooppunten uit het zicht. Superspeciaalzaken, zoals echte sigarenboeren, worden uitgezonderd. Zij moeten er alleen voor zorgen dat voorbijgangers hun producten niet kunnen zien.

Alcohol

Als het om alcohol gaat beloven verkopers strenger te gaan controleren of consumenten wel minimaal 18 jaar zijn. Het kabinet gaat kijken of het strafbaar kan worden als iemand van boven de achttien drank haalt voor een minderjarige. Ook is afgesproken dat reclame voor alcoholvrij bier niet op jongeren gericht mag zijn.

Ook overgewicht moet worden aangepakt, vinden het kabinet en de andere ondertekenaars van het Nationale Preventieakkoord. Koninklijke Horeca Nederland doet een duit in het zakje door restaurants te gaan stimuleren om porties kleiner te maken en minder vlees te serveren. Van groenten moet er juist méér op tafel worden gezet.

Voor koek, snoep en chocola moeten voedselproducenten nadere afspraken gaan maken over de portiegrootte. Verder moeten de verkochte calorieën in A-merken frisdrank in 2025 met een kwart zijn gedaald. Uit suikerhoudende zuivelproducten wordt vijf procent extra suiker gehaald.