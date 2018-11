Politie: ’Wie danste met Sofie?’

Diezelfde nacht, op 12 november 2016, zijn twee vrouwen gezien die aan het dansen waren onder de onderdoorgang van de Molukkenstraat naar het Djakartaterras. Een van hen is vermoedelijk Sofie. De ander is onbekend. De politie wil haar graag spreken.

Tijdens het onderzoek zijn al veel dansvrienden- en vriendinnen gesproken, maar dat heeft nog niets opgeleverd. De politie vermoedt dat iemand meer informatie kent, maar zich misschien niet durft te melden.

„Ondanks mogelijke gevoelens van angst of schaamte is het voor het onderzoek van belang om alsnog met deze vrouw in contact te komen. In het bijzonder voor de nabestaanden van Sofie”, meldt de politie.

Hier zou Sofie Kerkhof met een andere vrouw hebben gedanst. Ⓒ Politie

’Geen suïcide’

Tegenover A5 meldde een woordvoerder van de politie aanvankelijk dat ’we nu uitgaan van een misdrijf, mede vanwege de verwondingen die ze heeft opgelopen’. „Het onderzoek is nog in volle gang. Dat doen we alleen als we uitgaan van een misdrijf”, aldus de woordvoerder. Later kwam de politie daarop terug.

Tegenover De Telegraaf noemt een politiewoordvoerder dat het idee dat Sofie zeker door een misdrijf is omgekomen ’een miscommunicatie’. „Het scenario van een ongeval ligt zeker nog open, maar suïcide is niet aannemelijk.”