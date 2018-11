Gezichtsherkenning: Chinese vrouw bestraft door advertentie op bus

De lokale autoriteiten hebben de fout erkend en gaan het systeem upgraden. In China is het al heel normaal dat camera’s gezichten detecteren van voetgangers die door rood lopen. Op die manier kunnen er snel boetes of waarschuwingen worden verstuurd.

Maar een bekende Chinese zakenvrouw, Dong Mingzhu, werd slachtoffer van dat systeem omdat haar hoofd op de zijkant van een bus stond, meldt Abacus News. Ze is het gezicht van een reclamecampagne op bussen in de stad.

Tot overmaat van ramp werd haar ’overtreding’, zoals gebruikelijk in China, op een groot publieksscherm getoond.