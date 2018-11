Ontwerper ANWB-borden Gerard Unger overleden

1 / 2 1 / 2 Ⓒ DIJKSTRA BV

BUSSUM - In zijn woonplaats Bussum is letterontwerper Gerard Unger vrijdag overleden. Zijn zwager heeft dat aan het ANP gemeld. Unger is vooral bekend om zijn ontwerp van de blauwe ANWB-bewegwijzeringsborden langs en boven de wegen. Ook de wegwijsborden in de Amsterdamse metro en de toeristische wegwijzers in Rome zijn van zijn hand.