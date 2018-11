’We praten óver mensen die roken, niet met hen’

Het steekt de partij met name dat burgers er amper bij zijn betrokken. „Laat ze allereerst dat ’Nationaal’ schrappen. Dit preventieakkoord gaat over roken, drinken en obesitas, maar de mensen die roken, drinken en te dik zijn zijn er niet in betrokken. Het is óver hen, zónder hen”, zegt Kamerlid Fleur Agema.

Ze noemt dat ’kwalijk’. Te meer omdat de maatregelen vele mensen raken. „Betutteling slaat om in een ongekende bemoeidrift”, vindt ze.

Ze deelt een tik uit naar de VVD die vaak heeft bepleit wars te zijn van betutteling en inmenging van de overheid in de levensstijl van mensen. „De VVD is finaal door de pomp, een klein partijtje als de ChristenUnie bepaalt”, aldus Agema.

PvdA: ’Maatregelen gaan juist niet ver genoeg’

Voor PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen gaan de maatregelen tegen overgewicht en problematisch alcoholgebruik juist niet ver genoeg. „Dit is een akkoord waarbij de voedingsindustrie en alcoholproducenten in hun handjes wrijven, terwijl de staatssecretaris van Volksgezondheid met lege handen achter blijft. Na maanden onderhandelen liggen er vrijblijvende afspraken, in plaats van een pakket waarmee echt gezondheidswinst behaald kan worden en gezondheidsverschillen worden teruggedrongen. Een gemiste kans”, vindt ze.

Ploumen kondigt nu alvast aan dat haar partij nu maar zelf aanvullende maatregelen zal bedenken. Ze denkt aan een zout- en suikertaks, laat ze weten.