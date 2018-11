Gecoupeerde oren en staarten baren Politie Dierenwelzijn zorgen

„Wanneer een hond gecoupeerd is, kan deze niet meer non-verbaal communiceren met soortgenoten”, zegt Hans Manse, agent van de dierenwelzijn politie. „Die non-verbale communicatie is juist zo belangrijk, daaraan kunnen andere honden, en mensen zien wanneer een hond bang, boos of zich bedreigd voelt. Een hond wordt door het couperen verminkt, en is eigenlijk gehandicapt.”

Donderdag was het weer raak, zo valt te lezen op de Twitterpagina van Manse. „Deze hond kwamen we op het spoor na een tip, waarna wij een proces-verbaal opgemaakt.” De straffen voor baasjes lopen erg uiteen. „De een komt er vanaf met een geldboete, de ander met een houdverbod van twee jaar.”

Manse ziet dat het couperen vooral voorkomt bij staffords en pitbulls, honden die populair zijn bij hondengevechten. Ook bouviers en doberman-pinchers zijn regelmatig het slachtoffer. „Een gecoupeerde hond kan niet meer in zijn oren gebeten worden. Toch wordt het couperen niet alleen gedaan bij honden die meedoen aan hondengevechten. Andere mensen vinden het macho of er leuker uitzien.”

Alleen met medische reden couperen

Een dierenarts coupeert een dier alleen als daar een medische reden voor is volgens Manse. „Dan komt er ook een aantekening in het paspoort te staan. Vaak zien we dat mensen het zelf doen, voor zo’n ingreep naar het buitenland gegaan of een malafide fokker weten te strikken voor het couperen.”

Wanneer de dierenwelzijnspolitie een hond vindt, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt die naar de officier van justitie wordt gestuurd. Die beslist of er een sanctie opgelegd zal worden of dat de baas zich voor de rechter moet verantwoorden. In sommige gevallen wordt een dier verbeurdverklaart, wat inhoudt dat ie naar het asiel zal gaan.