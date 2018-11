Noord-Korea moderniseert, maar de honger is nooit ver weg

Overal in Pyongyang is het Leiderschap aanwezig. Van de wereld buiten hun land lijken de meeste Noord-Koreanen alleen te weten wat hun verteld is. Ⓒ De Telegraaf

Net als in veel andere landen worden moeders ook in Noord-Korea één dag per jaar in het zonnetje gezet. Als ze geluk hebben, krijgen ze een tasje met cosmetica en andere luxeproducten van hun man, en ze gaan met de familie uit eten. Op Moederdag is er geen tafel meer vrij in het Taedonggang visrestaurant in Pyongyang. In blauwe lieslaarzen waadt een medewerker van het Taedonggang voorzichtig tussen de vissen. In zijn hand houdt hij een net waarmee hij de vis wil vangen die een klant net heeft aangewezen. In bassins op de begane grond zwemmen de forel, zalm en kabeljauw die op de tweede verdieping worden opgediend. De vrouwen in Pyongyang zorgen goed voor zichzelf. Hun kleurrijke jassen en sjaals steken vrolijk af bij de saaie zwarte jasjes van hun mannen.