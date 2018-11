Man die met explosie dreigde geeft zich over

De man was gekleed in een geel hesje. Hij had zich urenlang verschanst bij een winkelcentrum in Angers. Hij zei dat hij een explosie zou veroorzaken als hij president Emmanuel Macron niet te spreken zou krijgen

Het is niet bekend of de man hoorde bij de in 'gilets jaunes' (gele hesjes) gestoken betogers die deze week blokkades opwierpen uit protest tegen de forse verhoging van brandstofprijzen en het verlies aan koopkracht. De actievoerders hebben aangekondigd dat ze zaterdag in Parijs opnieuw gaan betogen.