Ierse grens blijft kruitvat

Anti-Brexitplakaten op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland geven goed de stemming weer als Londen en Brussel en niet uit mochten komen, of als een akkoord wordt weggestemd in het Lagerhuis. Ⓒ AFP

De grens tussen Noord-Ierland en Ierland zorgt voor bijna onoverkomelijke problemen bij de Brexit-onderhandelingen. Nu is de grens veelal onzichtbaar. Mocht hij terugkomen, dan is er vast wel weer ’een of andere gek’ die begint te schieten op iemand die de grens moet bewaken. Dat betekent waarschijnlijk dat het kruitvat dat Noord-Ierland nog altijd is, vrijwel zeker opnieuw zal ontploffen.